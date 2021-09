ASSE – Mercato : 11 jeunes prolongés cet été, mais qui va jouer ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Etienne GREEN

Auteur d'une belle fin de saison, le natif de Colchester a forcé son destin. Alors qu'il arrivait en fin de contrat en juin dernier, le club l'a logiquement prolongé. Et il est passé de n°3 à n°1 dans la hiérarchie, Claude Puel acceptant même de laisser filer Jessy Moulin à Troyes. Il débute la saison en tant que titulaire et représente aujourd'hui l'avenir des Verts dans les buts. Il est devenu international Espoirs anglais.



Boubacar FALL

Six mois après son arrivée, le Sénégalais a signé un nouveauy bail jusqu'en 2025. Il part n°3 derrière Etienne Green et Stefan Bajic. Mais comme ce dernier arrive en fin de contrat en fin de saison... « Boubacar est un gardien qui a de belles qualités, il va vite au sol malgré sa grande taille et il lit bien les trajectoires, a expliqué Claude Puel. Il lui reste encore beaucoup de choses à développer mais nous l'inscrivons sur la durée car c'est un profil intéressant pour le futur. Stefan sera la doublure d'Etienne mais les choses peuvent très vite évoluer. »

Yvann MACON

Un an et demi après son arrivée en provenance de Dunkerque, le latéral a fait son trou. Très bon à gauche avant de se blesser gravement au genou, il bascule logiquement dans l'autre couloir. Le club n'a pas prolongé Mathieu Debuchy pour faire de lui le nouveau titulaire à droite.

Bryan NOKOUE

Le jeune défenseur est l'invité surprise de l'été. Après avoir convaincu Puel lors des matches amicaux, il a prolongé et fait désormais office de doublure de Maçon au poste de latéral droit.



Saidou SOW

Invité surprise de Claude Puel en début de saison dernière, le Guinéen est devenu international. Sa bonne deuxième partie de saison devrait lui permettre d'être en bonne place dans la rotation. Des clubs étrangers de renom le surveillent déjà.

Mickaël NADE

Performant lors des matches de préparation, le défenseur central, de retour d'un prêt à QRM qui voulait le conserver, s'est installé dans la rotation. Auteur d'un bon match contre Lorient (1-1), il devrait avoir à nouveau du temps de jeu, notamment lors de la CAN puisque Moukoudi et Sow devraient disputer la compétition.

Marvin TSHIBUABUA

Sa prolongation est une surprise tant l'imposant défenseur central a été à la peine lors de ses rafes apparitions. Et sa campagne de matches amicaux n'a pas fait revoir son crédit à la hausse. Placé sur la liste des prêts, il n'a pas trouvé preneur. Une nouvelle saison en réserve l'attend.



Lucas GOURNA

Le milieu défensif était titulaire lors de la dernière journée à Marseille (1-3) où il a été décevant. Il fait figure de n°3 dans la hiérarchie des milieux derrière Camara et Neyou, sans oublier Youssouf.

Aimen MOUEFFEK

Le milieu de terrain n'a pas toujours eu les faveurs de Puel, qui lui a fait l'affront de le sortir peu après son entrée en jeu un soir de défaite à Lorient... Mais malgré quelques touches en Italie et en Angleterre, le Viennois a joué la sécurité en restant dans le Forez. Son début de saison est freiné par une fracture à un bras qui l'a empêché de prendre part à la préparation, mais il fait figure de joueur d'avenir pour le club.

Maxence RIVERA

Freiné par le Covid durant la préparation, le jeune attaquant avait tapé dans l'oeil de Puel dès son arrivée. Mais depuis, il tarde à justifier son potentiel. Ses entrées en jeu la saison dernière ont été improductives mais Puel semble toujours croire en lui puisqu'il l'a prolongé. Il devrait donc encore avoir sa chance.



Edmilson CORREIA

L'un des mystères de l'ère Puel... Alors que le Castrais l'avait aligné à plusieurs reprises à son arrivée, l'attaquant originaire de Guinée-Bissau n'est plus réapparu en équipe première depuis un an et demi. Mais cela n'a pas empêché le club de le faire prolonger pour une saison de plus, alors que son bail expirait en juin 2022. Le staff voulait le prêter, mais Nancy (L2) l'a recalé... La réserve l'attend.