ASSE - Mercato : c’est officiel, l’avenir de Pascal Dupraz attendra

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

L’Équipe a fait savoir dans le courant de la semaine que Pascal Dupraz souhaitait déjà prolonger son contrat à l’ASSE. Et que son insistance à avoir gain de cause pouvait « agacer en interne. » Depuis l’évocation de ces révélations quelque peu surprenantes, l’intéressé mais aussi Loïc Perrin les ont démenties publiquement. C’est désormais au tour de Jean-François Soucasse d’y apporter une position officielle.

« Imaginer que ce sujet serait déjà au centre des préoccupations, et de Pascal, et du club, c’est faire une erreur. Même si je sais que certains nous prêtent des agacements éventuels, on n’est absolument pas agacé, a-t-il souri sur les ondes de RTL. Je n’ai pas besoin de rassurer Pascal parce qu’il n’est pas inquiet . On se connaît suffisamment pour savoir que le moment n’est pas venu d’avoir ces discussions-là. Elles auront lieu bien évidemment quand le maintien sera acquis. »

Le président exécutif de l’ASSE va plus loin dans son analyse de la situation. « Que se diraient les joueurs, que se dirait l’environnement du club, que se dirait Loïc qui bien évidemment prendra part à cette décision de manière très active… Que se diraient ces gens-là plus certains du staff, plus beaucoup de joueurs, se demande Soucasse. Ils sont en fin de contrat et il y a quelqu’un qui serait traité différemment ? Non. Il n’y a pas une seule personne dans ce club qui aurait un intérêt direct ou indirect à ce que le maintien ne soit pas acquis. On va tous travailler à arriver à cette première étape. Quand nous aurons franchi ce premier col, on s’occupera des suivants. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

ÇA VA BOUILLIR ! 🥵

ASSE 🆚 OM promet d'enflammer le Chaudron samedi soir ! 🔥

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/KTTrWn89YS — But! Saint-Étienne (@ButASSE) March 29, 2022

Pour résumer Interrogé sur les rumeurs autour de l’avenir de Pascal Dupraz, le directeur exécutif de l’AS Saint-Étienne Jean-François Soucasse les a pleinement démenties en fixant un calendrier plus précis en la matière. De là à y voir plus clair...

Bastien Aubert

Rédacteur