ASSE – Mercato : Claude Puel hanté par le départ de Wesley Fofana ?

Il y a eu un avant et un après Wesley Fofana dans la gestion du début de saison de l'ASSE. Avec le jeune défenseur dans le onze de départ, les hommes de Claude Puel ont enchaîné trois victoires. Par la suite, c'est un triste bilan d'un nul pour quatre défaites qui a frappé les Verts.

Des statistiques qui traduisent à quel point le départ de Fofana, qui n'a pas mis longtemps à conquérir les observateurs du côté de la Premier League, pèse lourd dans le collectif stéphanois. Un manque qui gagne même Claude Puel qui semble avoir bien du mal à oublier le défenseur central de 19 ans qui faisait figure de véritable taulier.

Le journaliste de Radio Scoop, Anthony Perrel, a en effet souligné ce détail pas si anodin que cela. Durant la conférence de presse du jour, le technicien a fait plusieurs fois référence au défenseur central des Foxes, qui a pourtant quitté les Verts il y a un mois maintenant. Le signe que la page n'est pas totalement tournée du côté de Claude Puel...

Troisième fois que C. #Puel évoque W. #Fofana dans cette conférence de presse. On sent que c’est la pierre angulaire qu’il manque. On rappelle. Avec WF titulaire : 9 points sur 9. Sans WF d’entrée (ou absent puisque départ) : 1 point sur 15. #ASSE