ASSE - INFO BUT! Mercato : Dupraz ne devrait pas rester, Batlles favori pour lui succéder

Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Selon nos informations, Pascal Dupraz ne devrait pas rester sur le banc de l'ASSE la saison prochaine, même s'il parvient à maintenir le club en L1. Le Haut-Savoyard ne s'était engagé que pour six mois et les dirigeants, bien que satisfaits de son travail, n'envisageraient pas de poursuivre la collaboration sur du long terme. Un nom revient de plus en plus pour succéder à Dupraz la saison prochaine : celui de Laurent Batlles. L'ancien milieu des Verts est libre depuis son départ de Troyes cet hiver après avoir été sacré champion de L2 avec l'Estac il y a un an.

Batlles dans le viseur d'autres clubs de L1

A 46 ans, Batlles a de sérieux atouts à faire valoir, à commencer par sa connaissance du club, lui qui avait coaché la réserve verte après avoir raccroché les crampons et qui vit toujours dans la région stéphanoise. S'il s'en cache, afin de laisser le staff en place travailler sereinement, le challenge l'intéresserait, mais pas à n'importe quelles conditions. Indépendamment d'une éventuelle descente en L2, Batlles voudrait avoir les coudées franches par rapport à son staff, surtout, ainsi qu'un droit de regard sur le recrutement. Mais d'autres freins sont susceptibles d'empêcher son retour. Car le natif de Nantes jouit d'une belle côte en L1. Plusieurs clubs pensent à lui. C'est notamment le cas du RC Strasbourg en cas de départ de Julien Stephan, qui plait beaucoup à Jean-Michel Aulas du côté de Lyon, même si le Big Boss de l'OL vient de confirmer Peter Bosz pour la saison prochaine...

Laurent HESS

Rédacteur