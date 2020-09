ASSE - Mercato : Fofana à Leicester, ce serait bouclé !

L'information est donnée depuis quelques minutes par un journaliste du Progrès, le quotidien régional de Saint-Etienne. En effet, et selon Romain Colange, le défenseur central de l'ASSE, Wesley Fofana, va bel et bien rejoindre les Foxes de Leicester. Et ce après des semaines de négociations. Les deux clubs, à hauteur d'un montant estimé de 40 millions d'euros dont 5 millions de bonus, auraient récemment trouvé un accord.

Toujours selon la même source, l’officialisation du transfert devrait avoir lieu demain, mercredi. Reste à savoir comment le club du Forez va pouvoir se retourner à mon s d'une semaine de la fin du Mercato.