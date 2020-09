ASSE - Mercato : Fofana sur le départ, ce serait toujours non

Le dossier est sans doute parti pour durer. Du moins jusqu'au 5 octobre minuit, lorsque le Mercato fermera ses portes. On parle ici du défenseur de l'ASSE, Wesley Fofana, courtisé depuis des semaines par le club anglais de Leicester. On le sait, le joueur a fait part de ses envies d'ailleurs. On sait également que les Foxes seraient enclins à mettre plus de 25 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Hier, au travers d'une information donnée par Sky Sports, on apprenait que les négociations entre les deux clubs avaient débuté. Et qu'elles avançaient dans le bon sens, du moins pour Leicester.

Puel dit toujours non

Son de cloche radicalement différent, ce matin, sur la version numérique du quotidien de Leicester, The Leicestershire Live. En effet, l'ASSE, et notamment son manager Claude Puel, continuent de répondre aux Anglais que Fofana n'est pas à vendre. Et que les négociations n'ont donc aucune raison de continuer.

Qui croire ? Seule certitude, Fofana, lui, doit se remettre d'une douleur au genou, celle qui l'a empêchée de jouer dimanche dernier à la Beaujoire face au FC Nantes. Sera-t-il présent contre le Stade Rennais samedi prochain ? Réponse, sans doute, dans les toutes prochaines heures.