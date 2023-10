ASSE : Jessy Moulin snobé par les Verts ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Retiré des terrains depuis cet été et son départ de Troyes, Jessy Moulin (37 ans) est retourné vivre à Saint-Etienne dans son ranch. L’ancienne doublure de Jérémie Janot et Stéphane Ruffier ne désespère cependant pas de revenir à l’ASSE en tant qu’éducateur même si son départ à l’ESTAC a rendu caduque sa reconversion promise du côté de l’Etrat.

« Je ne sais pas si un retour est possible à Saint-Etienne »

Dans l’émission « Sainté Night Club », Jessy Moulin a réitéré sa volonté de revenir, sans obtenir de réponse positive de la direction pour l’instant : « Je ne sais pas si un retour est possible à Saint-Etienne. À l'été 2022, Laurent Huard m'a appelé pour savoir si je voulais venir entraîner les gardiens du centre de formation. Il me restait un an à Troyes et je devais honorer mon contrat. Il a compris que je me devais de rester. Ils ont pensé à moi et je suis assez proche de certaines personnes au club pour en discuter. Mais à l'instant T, je n'ai rien, pas de contact dans ce sens ».

Concernant la suite, Moulin se voit bien entraîneur chez les jeunes : « La dernière fois, j'ai coaché l'équipe de mon fils, ça donne envie quand même ! J'ai envie de transmettre des valeurs qui sont les miennes... qui datent du football à l'ancienne. Leur dire qu'il existe du football plaisir et qu'il y a des hommes derrière ».

