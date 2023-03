ASSE - Mercato : Jessy Moulin vers un retour chez les Verts ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Jessy Moulin a quitté l’ASSE en juin 2021 pour être titulaire à Troyes mais son aventure tourne au vinaigre dans l’Aube, où il est relégué sur le banc de touche. Le gardien de 37 ans préfère garder le sourire et penser à ses années vertes avec un retour possible ?

« L’ASSE est toute ma vie. Je reste en bons termes avec le personnel de l’Etrat, a-t-il confié à Peuple Vert. Dans mon contrat, il y avait une reconversion, caduque maintenant que je suis parti. J'ai déjà été contacté pour un rôle au staff. On en a jamais rediscuté, on en parlera en temps voulu. »

Au sujet de son avenir, justement, Moulin attend de voir pour se décider. « Je respecte le club qui m’embauche et rester pro le plus longtemps possible, a-t-il ajouté. Pour la suite, ce sera une question d’opportunités. Je me vois entraîneur des gardiens ou dans un staff. On verra. Un projet exotique sur une année, pourquoi pas. Si ça arrivait, je pourrais y réfléchir. »