ASSE - Mercato : Khazri jette un coup de froid sur son avenir

Arrivé à l'été 2018 à l'AS Saint-Etienne, Wahbi Khazri arrive en fin de contrat en juin prochain. Dans un entretien accordé au journal L'Equipe, l'attaquant des Verts, qui a déjà inscrit 7 buts depuis le début de la saison dont un lob d'anthologie le week-end dernier face à Metz (1-1), s'est exprimé sur son avenir, qui pourrait s'inscrire loin de l'ASSE dans quelques mois.

"Je ne sais pas si je serai là l'an prochain, contractuellement non, et je n'ai pas envie de partir en laissant ce club en Ligue 2. Saint-Étienne appartient au patrimoine du foot français, on n'a pas besoin de se le dire, il n'y a pas d'abruti dans ce vestiaire. On sait dans quel club nous évoluons, il faut le sauver", a lâché l'international tunisien.

