ASSE - Mercato : Khazri partant pour une prolongation ?

En fin de contrat en juin prochain avec l'AS Saint-Etienne, Wahbi Khazri ne sait pas de quoi son avenir sera fait. "C'est ma quatrième année ici. Je prends beaucoup de plaisir. Quand on voit l'ambiance qu'il y a ici. Mes derniers mois ? Je n'en n'ai aucune idée. J'essaye de ne pas me projeter. Mes conseillers s'occupent de ça et ne me disent rien. Ma famille est bien ici, c'est important pour moi", avait confié l'attaquant tunisien il y a un mois quand il a été interrogé sur son avenir.

Khazri prolongé en cas de maintien des Verts ?

Selon les informations du Progrès, Wahbi Khazri pourrait prolonger son contrat avec les Verts en cas de maintien à l'issue de la saison. L'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du Stade Rennais "jouera d’abord pour un club et un environnement au sein duquel il se plaît vraiment au point de réfléchir à une prolongation en cas de maintien" explique le quotidien régional.

Fabien Chorlet

Rédacteur