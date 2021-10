ASSE : l'après-Puel aurait déjà débuté

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

C'est une information donnée par le quotidien l'Equipe. Et qui mérite d'être prise avec quelques pincettes tant, selon nos informations, les dirigeants de l'ASSE n'ont pas lancé, ces derniers jours, une opération pour la succession de leur actuel entraîneur, Claude Puel. Ce dernier a justement démenti une réunion d'urgence, lundi dernier, au lendemain de la gifle reçue à Strasbourg (1-5). Et il paraît hasardeux de croire que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont, avant la venue d'Angers hier soir, pris contact avec un successeur potentiel en la personne de Pascal Dupraz.

Voici ce qu'écrit le quotidien sportif. "Le sort de Claude Puel semblait scellé et Pascal Dupraz était en pole pour lui succéder. Actuellement libre et amoureux des Verts, le Savoyard (59 ans) est apprécié de Roland Romeyer, le président du directoire de l'ASSE. Jean-François Soucasse, le président exécutif, le connaît également. Il travaillait au TFC quand Dupraz a sauvé les Violets d'une relégation qui apparaissait inévitable, en 2016. Mais ça, c'était avant que les Verts n'arrachent le nul de l'espoir. Ce résultat a conduit ses présidents à ne finalement rien décider."

Il faudra sans doute attendre le prochain match des Verts, le week-end prochain à Metz. Et on imagine assez mal Claude Puel rester sur le banc des Verts en cas de défaite.