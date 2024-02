ASSE Mercato : l’avenir de Lobry déjà tracé à Guingamp ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Libéré de ses cinq derniers mois de contrat à l’ASSE, Victor Lobry (28 ans) a signé à Guingamp pour une pige de la même durée. Si les débuts du natif de Soissons sont poussifs dans les Côtes d’Armor (4 apparitions, 1 titularisation pour deux nuls et deux défaites), du côté de l’EAG on envisage de garder l’ancien Palois.

Guingamp ouvre la porte à une prolongation

C’est en tout cas le message porté par le président Frédéric Legrand dans Ouest-France : « On a toujours gardé un œil sur Victor Lobry qu’on suit depuis un an et demi. Il a besoin de connaître la région. À Saint-Etienne, il a joué puis moins. Il a fait des efforts sur son salaire. Si tout le monde se rend compte qu’on a un bout de chemin à faire ensemble, on se reparlera bientôt ».

Il faudra quand même que Victor Lobry hausse le curseur de performances, à l’image d’un Guingamp décevant 11ème de Ligue 2…

