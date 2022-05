ASSE - Mercato : l'avenir de Romain Hamouma fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Oui, il faut le garder

« J'entends les discours sur la fragilité de Romain Hamouma. Cette saison, le n°21 a raté beaucoup de matches. Mais il n'avait pas eu de préparation en raison de sa prolongation tardive l'été dernier, et il n'avait raté qu'un mois et demi de compétition en 2020-21... Hamouma a 35 ans, mais il reste le meilleur attaquant de l'ASSE, actuellement, en tout cas techniquement. Et il reste indispensable. Son but à Nantes (1-1) l'a encore prouvé. Il restera dans les mémoires.

Qui d'autre que lui aurait pu sauver les Verts ? Non, Hamouma, malgré ses pépins, ses absences, reste un très bon et très beau joueur. En plus, cela fait dix ans qu'il porte le maillot vert. Il est le joueur qui incarne le mieux le club aujourd'hui, ses valeurs. C'est un vrai pro, qui ne fait jamais de vagues, qui est apprécié de ses coéquipiers et de tous les entraîneurs avec qui il a travaillé. Dans un effectif qui va perdre tous ses plus gros salaires et tous ses trentenaires, avec le seul Gabriel Silva toujours sous contrat, la présence d'Hamouma la saison prochaine serait tout sauf un luxe, en L1 comme en L2. Je signe des deux mains ! »

Laurent Hess

Je suis mitigé

« Autant je comprends que par rapport à l'affectif et aux services rendus, on se pose la question d'une nouvelle (et ultime?) prolongation de Romain Hamouma, mais, dans tous les cas, j'attendrais la fin du bal pour payer ou non les musiciens. Pour moi, le bilan avec le natif de Lure doit se faire après Auxerre et au regard de toute la saison, pas seulement après son but décisif à Nantes.

Sur la saison de Romain Hamouma dans sa globalité, il y a quand même de quoi s'interroger. Avant le but à la Beaujoire, l'ancien Caennais n'a marqué qu'une fois (contre Montpellier) et a passé près de la moitié de son temps à l'infirmerie. Je ne l'accable pas car j'estime qu'il a aussi eu des circonstances atténuantes avec son vrai-faux départ de l'été 2021 et sa reprise tardive. Je pense que pour qu'il soit au top à 35 ans, le fragile Hamouma a besoin d'une vraie préparation collective. Elle lui a manqué cette saison. L'an prochain, s'il signe rapidement, il l'aura et ce ne sera pas la même.

Bien évidemment que le fait que l'ASSE soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 doit avoir un rôle dans la décision du club de prolonger Romain Hamouma. L'expérience se paie et un Hamouma, même s'il fait des efforts, reste un joueur à plus de 50 000€ par mois. Pour jouer les encadrants et les jokers de luxe, ça fait un peu cher en L2. Comme vous l'aurez compris, je ne suis pas spécialement contre le garder mais j'aimerais qu'on détache le côté affectif de la décision pour peser le pour … et le contre justement (car il existe!). »

Alexandre CORBOZ

Pour résumer « L'ASSE doit-elle prolonger Romain Hamouma ? » : telle est la question de notre débat de la semaine... Nos journalistes Laurent Hess et Alexandre Corboz n'ont pas tout à fait la même opinion sur la question, le premier étant plus favorable à une prolongation...

Laurent HESS

Rédacteur