ASSE - Mercato : l’OM n’est pas l’équipe rêvée de Wesley Fofana !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Wesley Fofana au Real Madrid ? C’est en tout cas le rêve du défenseur central. Dans un entretien accordé à Oh My Goal, l’ancien stéphanois n’a pas caché son amour pour l’OM, son club de coeur qu’il supportait plus jeune mais a également évoqué son rêve de jouer dans le club merengue.

« L’OM, ça restera toujours un rêve. Peut-être que ça va se passer, je ne peux pas savoir, mais ça restera toujours un rêve parce que c’est ma ville, c’est le club que je supportais en étant petit et que je supporte toujours. Quand je regarde les matches de l’OM, je suis comme un fan, je crie, je chante. C’est comme ça, c’est mon club. Est-ce que je veux, est-ce que je pourrai, ça je ne peux pas savoir»

« Mon club de rêve, c’est le Real Madrid »

Néanmoins il ne cache son ambition de jouer pour un autre club, le plus titré de l’histoire de la Ligue des Champions (13). « Mon club de rêve, c’est le Real Madrid. C’est pour moi le plus grand ou l’un des plus grands clubs au monde. C’est un rêve de jouer au Real Madrid ». Blessé à la jambe en pré-saison avec Leicester, le défenseur central Espoir français faisait partie des révélations de Premier League la saison passée. Reste désormais à savoir s’il arrivera à confirmer lors de son retour pour pourquoi pas espérer attirer l’oeil des dirigeants madrilènes.

(Propos retranscris par Coeur Marseillais)

Sa blessure, sa remise en forme, la Premier League, Brendan Rodgers, son transfert à Leicester, son enfance et encore plein d’autres sujets croustillants... Wesley Fofana se livre comme jamais dans ce tout dernier épisode de Colinterview !https://t.co/Op58lSKNN3 — Oh My Goal - France (@ohmygoal_fr) September 10, 2021