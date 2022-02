ASSE - Mercato : la grosse interrogation autour de Joris Gnagnon

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

L’ASSE a enregistré l’arrivée de Joris Gnagnon pour six mois lors du mercato hivernal. Cependant, la condition physique de l’ancien joueur du FC Séville pourrait poser un problème, selon le journaliste de Canal+, David Berger, lors d'un switch avec l'excellent compte twitter Sainté Inside. "Pourquoi être allé chercher Gnagnon qui est arrivé en novembre et qui n’a pas perdu un gramme depuis deux mois. Il ne sera pas en mesure de jouer au plus haut niveau, je pense, d’ici la fin de la saison."

En Espagne, de nombreux médias dont Diario De Sevilla avaient affirmé que le club andalou s’est séparé du joueur formé au Stade Rennais à cause de son manque de professionnalisme et de son surpoids.

