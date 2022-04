ASSE - Mercato : la piste Batlles déjà à oublier pour l'après-Dupraz ?

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, l'a déjà souligné à plusieurs reprises sur notre site : même s'il semble avoir envie de continuer au-delà de juin, Pascal Dupraz ne devrait plus être l'entraîneur de l'ASSE la saison prochaine. Le coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin, aimerait bien attirer son ancien coéquipier Laurent Batlles, sans club depuis la fin de son aventure à Troyes à l'automne et qui réside dans la région stéphanoise.

Seulement, l'insider Mohamed Toubache-Ter vient de jeter un froid sur cette piste : "Plus la presse parlera de Laurent Batlles à Sainté, plus ce dernier ne viendra pas… Il faudrait arrêter de faire espérer des supporters déjà en souffrance qui n’attendent que ça (et je peux les comprendre) ! Y’a rien entre cet entraîneur et l’auberge stéphanoise !". Si c'est avéré, c'est peut-être aussi une question de timing, la direction de l'ASSE attendant la fin de saison pour voir dans quelle division l'équipe évoluera et quels seront ses moyens...

Raphaël Nouet

Rédacteur