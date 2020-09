ASSE – Mercato : La prolongation de Romain Hamouma fait débat

Il le mériterait bien !

« Avec le match que Romain Hamouma vient de faire contre Lorient, difficile de ne pas répondre « oui » à notre question ! Quand il est à ce niveau, Hamouma est vraiment un Top joueur du championnat. Techniquement, c'est un régal. Il est au dessus. Et en ce moment, il est vraiment bien. Cela fait déjà un petit moment que c'est le cas. Depuis le début de la préparation, il est en jambes. Ça se sent, ça se voit.

Une prolongation permettrait à l'ASSE de se protéger

Je rejoins Puel quand il dit qu'avec des joueurs techniques autour de lui, le n°21 est dans de bonnes dispositions pour briller. Mais je trouve que la réciproche est vraie, à savoir qu'Hamouma permet aux autres de montrer leurs qualités. Son jeu respire l'intelligence : ses déplacements, ses premières touches. Il sent le jeu, et il est très adroit, pas seulement devant le but mais dans tout ce qu'il fait. La saison dernière, il avait le meilleur ratio buts/matches de l'effectif, devant Denis Bouanga. Les blessures l'avaient freiné mais là, elles semblent enfin le laisser tranquille et on voit ce que ça donne. Lui donner un an de plus lui permettrait d'être dans les meilleures dispositions. Et cela permettrait au club de se protéger. Car en cas de proposition, quelle serait l'attitude du joueur, si un club venait à lui offrir deux ou trois en de contrat ? »

Laurent HESS

Bien-sûr !

« Il ne faut pas hésiter une seconde ! Romain Hamouma doit être prolongé d'une saison à l'ASSE. Comment pourrait-on penser autrement après le match de grande classe qu'il vient de réaliser face à Lorient ? Même s'il a 33 ans et qu'en France, on pense qu'un joueur de plus de 30 ans est fini, je suis persuadé que sans pépins physiques, Hamouma peut largement battre son record de buts sur une saison, à savoir 9 réalisations (2013/2014). Il est au sommet de son art !

« C'est le leader technique de l'équipe »

Je rappelle aussi que la saison passée, c'était l'attaquant stéphanois qui avait le meilleur ratio de buts/match : 6 buts en 14 rencontres, soit un ratio de 0,43 buts/match. En plus, c'est un joueur qui aime le club et de nos jours ça n'a pas de prix... Vu son niveau de jeu et son expérience, il sera sans aucun doute important dans un vestiaire constitué en grande partie de jeunes joueurs. Il peut être un leader. Il l'est déjà techniquement. Le prolonger l'installerait encore plus dans ce rôle. Si l'on pose cette question aux supporters stéphanois, la grande majorité répondra par un grand Oui, j'en suis sûr, tant il est apprécié... »

Yohann GIL