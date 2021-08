ASSE – Mercato : la révélation Nadé fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Il peut être la recrue défensive de l'été

« Partant du principe que l'ASSE n'a de toute façon pas les moyens de faire venir un défenseur chevronné, Claude Puel a l'intention de « fabriquer » son stoppeur (et sans doute aussi son avant-centre!). Dans ces conditions, et même s'il est peu tôt pour s'enflammer sur Mickaël Nadé, sa première à Geoffroy-Guichard est plutôt prometteuse.

Bien sûr, je prends en compte le fait que la concurrence grossira quand Timothée Kolodziejczak reviendra dans l'axe après le retour de Miguel Trauco et que Saïdou Sow sera à 100% mais l'ancien joueur de Quevilly-Rouen-Métropole a pour lui le vécu et la dynamique d'une belle saison en National 1. Nadé a beaucoup joué l'an passé et pris confiance en ses qualités. Il l'a montré face aux Merlus dans un match où il aurait pu être le héros de la victoire (sa tête a fracassé la transversale de Paul Nardi).

Pour moi, Mickaël Nadé a gagné le droit d'être revu. Bien qu'en fin de contrat en juin 2022, il a aujourd'hui clairement de l'avance sur les autres « outsiders » pour le poste (Marvin Tshibuabua notamment). Attention, je ne dis qu'il est aujourd'hui prêt à remplacer le très solide Pape Abou Cissé mais il a déjà montré des dispositions encourageantes pour la suite. »

Alexandre CORBOZ

Dans l'idéal, il faut un vrai chef de défense !

« J'ai bien apprécié le match de Nadé contre Lorient. Dans la lignée de sa préparation, l'ancien pensionnaire du centre de formation a été convaincant. Il a été bon dans les duels, solide, et a plutôt bien relancé, sans paniquer. Claude Puel et le coach lorientais Christophe Pélissier ont d'ailleurs mis en avant sa performance. A mon sens, à un an du terme de son contrat, Nadé a montré qu'il méritait une place dans l'effectif cette saison, et une prolongation. Je ne comprendrais pas pourquoi le club ne le prolongerait pas alors qu'il a prolongé Marvin Tshibuabua... Mais de là à voir en lui LE renfort défensif de l'ASSE, non. A son poste, il y a Moukoudi, Sow, Kolo. Nadé peut être une autre option, OK, même si son match contre Lorient demande confirmation. Mais pour réussir sa saison, il me semble que l'ASSE doit enrôler un défenseur d'un autre calibre, un chef de défense. Et je ne vois pas en Nadé ce joueur là. Pas plus d'ailleurs qu'en Moukoudi, Sow ou Kolo... »

Laurent HESS