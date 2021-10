ASSE - Mercato : la tête de Claude Puel sauvée par l’OL ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La pluie torrentielle qui s’est abattue hier à Saint-Étienne pendant le derby entre l’ASSE et l’OL n’a aucunement fait vaciller Claude Puel. Comme à son habitude depuis son arrivée chez les Verts en octobre 2019, le Castrais a su garder le cap pour mener les siens à un nul mérité contre les Gones (1-1).

« Un tournant ? On le saura lors des prochains matches, a analysé Puel en conférence de presse. Il y a un constat : on a mis du cœur, on avait la volonté de ne rien lâcher même si on a été secoués en début de match. Ensuite, c’est devenu un match de ping-pong. Dommage qu’on n’ait pas égalisé plus tôt. Mais égaliser dans les arrêts de jeu, ça veut dire quelque chose... »

Le coach de l’ASSE ne croit pas si bien dire puisque la direction de l’ASSE va se réunir ce lundi lors d’un conseil de surveillance où l’avenir de Puel sera évoqué. « Le visage affiché dans le derby face à Lyon (1-1) dimanche a envoyé quelques signaux positifs », glisse RMC Sport. Bernard Lions confirme la tendance dans L’Équipe : « Avant de parler d’acte fondateur pour les Verts, ce match a sans doute sauvé leur manager général. Même pour Puel, le derby reste décidément magique. »

Les notes de #ASSEOL



Lors du derby entre Saint-Etienne et Lyon, qui s'est conclu par un joli 1-1, Houssem Aouar, buteur, et Etienne Green, qui l'a mis en échec à quatre reprises, se sont particulièrement distingués https://t.co/bgdSQZyM0i pic.twitter.com/X6d4jIrxw9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 3, 2021