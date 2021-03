ASSE - Mercato : le projet Puel ferait enfin des merveilles, des ventes juteuses assurées ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Si Claude Puel se sentait seul à l'ASSE depuis l’éviction de Xavier Thuilot début janvier, il a trouvé du réconfort de l’autre côté des Alpes. Le site Numero Diez a en effet analysé le projet lancé par le Castrais depuis son arrivée chez les Verts en octobre 2019 et ne trouve que de bonnes choses à dire à son sujet ! Jugez plutôt :

« Émergence d'une génération de talents destinés à séduire les grands clubs européens »

« La présence d'un coach courageux comme Puel est une véritable garantie de la réussite du projet du décuple champion de France, expliquent nos confrères dont les propos sont relayés par Poteaux Carrés. Les ventes de Saliba à Arsenal et de Fofana à Leicester ont fait de Saint-Étienne un véritable modèle, dont l'ancien Niçois a permis la mise en œuvre non seulement par ses compétences de bâtisseur, mais aussi par son charisme. Le cas d’Adil Aouchiche est un exemple frappant. Le meneur de jeu né en 2002 n’a pas souhaité poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain. Bien que convoité par les grands clubs européens, Chelsea en premier lieu, a décidé de porter le maillot vert, convaincu par Puel. Aidé par un groupe de scouts capables de scruter tout l’Hexagone et par l'un des centres de formation les plus organisés du pays, il participe ainsi à l'émergence d'une génération de talents destinés à séduire les grands clubs européen. »

Gourna-Douath comparé à Kanté !

Au-delà de l'assurance de renforcer ses caisses grâce à la vente à venir de certaines pépites de l'ASSE (!), Numero Diez semble par ailleurs déjà sous le charme de Lucas Gourna-Douath, qu’il considère déjà comme un crack en puissance. « Le diamant le plus précieux, bien qu'encore partiellement brut, est Lucas Gourna-Douath, ajoutent nos confrères transalpins. Pas encore majeur, le jeune de Villeneuve-Saint Georges, qui a déjà joué plus d’une vingtaine de matches, s’est vu délivrer les clés du milieu de terrain par son entraîneur. Ce qui le rend encore plus attrayant sur la scène internationale, c'est le type de travail qu'il accomplit. Comparé par beaucoup à Kanté, il est un milieu de terrain polyvalent, capable d'agir comme un filtre devant la défense, mais également doté de jambes dignes des meilleurs box to box, ainsi que d'une conduite de balle plus que décente. A l’aise à la fois à la récupération et à la construction, c’est un polyvalent intéressant, capable de s'exprimer aussi bien dans un milieu de terrain à trois où à deux (...) Ses débuts en équipe première ont donc été conséquents aux performances qu'il a montrées chez les jeunes. Ce qui a surpris les initiés, c’est la facilité avec laquelle le jeune Gourna-Douath s’est adapté dans le football adulte. Confirmant sa performance de match en match, il est passé de promesse à pilier du nouveau Saint-Étienne, guidant la jeunesse dorée locale. » N’en jetez plus, la coupe est pleine !