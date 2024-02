ASSE Mercato : le RC Lens a retapé un talent snobé par les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le RC Lens ne regrette sans doute pas d’avoir enrôlé Ruben Aguilar au mercato estival. Arrivé en septembre, le joueur de 30 ans a été 16 fois titulaire cette saison sur les 17 matches qu'il a disputés, toutes compétitions confondues. Et donne entière satisfaction à Franck Haise.

« Sa personnalité correspond à celle du groupe, note son coach dans L’Équipe. Il ne baisse pas les bras quoi qu'il se passe. Il a toujours été présent partout où il a évolué. C'est une chance de l'avoir à chaque entraînement. Quelle que soit la couleur de la chasuble, il envoie. C'est la meilleure manière de ne pas avoir de regret, lui a compris tout ça. »

« Je ne remercierai jamais assez Lens d'être venu me chercher »

« Je ne remercierai jamais assez Lens d'être venu me chercher, savoure Aguilar, pas conservé par l’ASSE en 2014. Je ne pensais pas que j'allais jouer autant. Ça faisait un bout de temps que cela ne m'était pas arrivé. Et quand je m'attarde une minute sur ma carrière, je me dis que je peux être fier du chemin. Quand on part avec un peu de retard en termes de talent, la persévérance peut ouvrir toutes les portes, jusqu'à celles de l'équipe de France. »

