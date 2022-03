ASSE - Mercato : le successeur controversé de Bernardoni a trouvé un bon avocat au RC Lens

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Alors que Paul Bernardoni s'est intégré à la vitesse de l'éclair à l'ASSE, Angers enchaîne les défaites depuis son départ du SCO. Cela a encore été le cas face au RC Lens (1-2), et Danijel Petkovic, intronisé n°1 à la place de Bernardoni, n'a pas été exempt de tout reproche sur les deux buts lensois, lui qui avait déjà été montré du doigt les semaines précédentes.

Interrogé sur la prestation du Serbe, le coach lensois Franck Haise s'est montré indulgent... « Joueur de foot est un métier difficile et gardien encore plus, a-t-il confié (propos retranscrits par Lensois.com). Il a été gêné assurément par le soleil. Évidemment qu’on compatit, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. L’important est de se relever et je pense que les joueurs et le staff d’Angers vont se relever. »

Le coach du #RCLens sait que son équipe peut mieux faire dans le contenu après la victoire compliquée face au #SCO ce dimanche (1-2, 26e journée de #Ligue1). #SCORCL https://t.co/75ZqE0nkEQ — Lensois.com Live (@LensoisComLive) February 27, 2022