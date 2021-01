ASSE - Mercato : les deux barrages au transfert de Mohamed à Galatasaray

Tous les feux semblaient au vert pour l'AS Saint-Etienne concernant le recrutement de Mostafa Mohamed. Le Zamalek s'était fait une raison concernant un départ de son jeune attaquant, l'entraîneur avait décidé de se passer de ses services ce samedi pour une rencontre de championnat et les positions entre les deux clubs étaient distantes d'un petit million. Mais ça, c'était avant que la presse turque ne révèle que Galatasaray a formulé une offre pour Mohamed.

C'est Fatih Terim qui décidera

Le premier, c'est la volonté de l'entraîneur, Fatih Terim. Car si Galatasaray a formulé une offre, c'est parce que le directeur du football du Zamalek a mis un coup de pression hier et que la menace de l'ASSE était de plus en plus pressante. Mais le coach du Cimbom n'a pas encore été consulté. S'il donne son aval, l'opération pourrait se conclure rapidement. S'il refuse, sa direction ne prendra pas le risque de lui imposer un joueur et laissera tomber.

Le second obstacle, c'est la situation politique entre l'Egypte et la Turquie. Les relations entre les deux nations sont très mauvaises, ce qui ne favoriserait pas un transfert. Mostafa Mohamed a déjà fait savoir que la politique n'avait pas à s'inviter dans son avenir et qu'il serait très content de jouer dans un grand championnat comme celui de Turquie. Mais ses dirigeants, fâchés par son attitude, ne voient sans doute pas les choses de la même façon…