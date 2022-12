ASSE - Mercato : les premiers mots de Charbonnier

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ce jeudi, Gaëtan Charbonnier a été présenté à la presse. Première recrue de l'hiver, l'attaquant de 33 ans arrive d'Auxerre en qualité de joker. Il s'est engagé pour six mois, le temps de voir si les Verts, derniers de Ligue 2, vont se maintenir. Pour ses premiers mots en tant que Vert, il a fait preuve d'ambition sans pour autant se fixer un objectif de buts. Le seul qu'il a d'ici mai, c'est le maintien du club.

"L'ASSE reste un club attractif, même pour jouer le maintien. Il y a eu des discussions avec Le Havre mais c'est le choix du cœur qui a parlé. Il faut être beaucoup plus efficace, je vais essayer d'apporter ma plus-value et de vite m'intégrer. J'ai de très bons souvenirs dans ce stade. J'aime bien participer au jeu, être à l'animation comme à la finition. L'important, c'est le collectif. J'ai toujours commencé mes saisons sans me fixer des objectifs sinon ça met des barrières."