ASSE - Mercato : les propos surprenants du manager de Leicester sur Fofana

Quand un club décide de miser 40 M€ pour un défenseur central de 19 ans, on peut s'attendre à ce que son manager se montre dithyrambique à son sujet. Eh bien, c'est raté avec Brendan Rodgers au sujet de Wesley Fofana ! Le boss de Leicester a tenu des propos qui ne manqueront pas de surprendre les supporters de l'ASSE qui ont vu le jeune Marseillais de 19 ans se comporter comme un patron au sein de la défense des Verts…

"Il a emprunté la route des médailles d'argent"

"Il était à l'origine à Marseille et n'avait jamais été appelé en équipe nationale de jeunes, a explique Rodgers. Grâce à son bon début de saison, il a été appelé en Espoirs, c'est une très bonne expérience pour lui. J'ai le sentiment que, parfois, des joueurs se développent plus tardivement. Pour moi, les médailles d'argent sont toujours ceux qui finissent par percer, contrairement aux médailles d'or chez le jeunes. Ce garçon a emprunté la route des médailles d'argent. Vous pouvez voir à travers son parcours qu'il a dû se battre pour y arriver et quand l'opportunité de jouer en équipe première s'est présentée, il l'a saisie et a été incroyable. A 19 ans, il a encore beaucoup à apprendre mais il s'adaptera sans problème à la dimension physique du jeu anglais. La vitesse de celui-ci, les challenges tactiques et le tempos seront très différents de ce qu'il a connu en France."

Si l'on pouvait s'attendre à la pique sur le niveau de jeu de la Ligue 1, on s'étonne en revanche de l'image que se fait Brendan Rodgers de la trajectoire de Wesley Fofana. En France, elle semblait linéaire… Le défenseur central devrait connaître sa première titularisation avec les Foxes ce week-end à domicile contre Aston Villa.