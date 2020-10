ASSE – Mercato : Les réintégrations de Khazri et Boudebouz font toujours débat chez les Verts

Florent, Andrézieux-Bouthéon :

« Wahbi Khazri, car je pense qu'il peut encore peser sur le front de l'attaque. On sait qu'il peut jouer à plusieurs postes, en pointe, en 9 et demi ou dans les couloirs. Il peut même évoluer en numéro 10. Claude Puel devrait le réintégrer, surtout si le joueur souhaite rester à ''Sainté''. Khazri peut rentrer dans plusieurs schémas tactiques. C'est intéressant. Il est bon techniquement et il peut apporter un plus sur les coups de pied arrêtés. »

Georges, Saint-Étienne :

« Boudebouz. C'est un garçon pétri de qualités techniques, qui a une bonne vison du jeu. Il est capable de casser les lignes sur une passe pour alimenter nos attaquants. Il pourrait suppléer Aouchiche. Donnons-lui une seconde chance ! »

Eliott, Saint-Uze :

« J'aimerais bien un retour de Ryad Boudebouz. Il m'avait convaincu lors de ses derniers matches la saison dernière. Il se donnait à fond sur le terrain. C'est vrai qu'il a eu du mal à s'adapter à ses débuts, mais il commençait à retrouver son niveau petit à petit. Ce serait dommage de ne pas le revoir sous le maillot vert. J'espère également revoir Khazri, malgré son expulsion à Lens. C'était quand même notre meilleur buteur de la saison 2018-2019. »

Christophe, Ruoms :

« Même s'il a vu rouge à Lens, il faut miser sur Khazri. Il peut encore nous apporter offensivement, ce serait un atout supplémentaire. Je le vois bien accompagner les jeunes. Et je n'oublie pas sa première saison à l'ASSE. Il n'a pas perdu son football en une saison !»

Jean-Claude, Huriel :

« Ryad Boudebouz, sans hésiter. C'est un joueur qui ne triche pas. Il nous a permis de gagner le derby en délivrant un magnifique centre à Robert Beric. Il a aussi marqué contre Rennes, ce qui nous a envoyé au Stade de France. C'est un joueur de talent, il faut le garder. »

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban :

« Je suis persuadé que la réintégration de Boudebouz et Khazri apporterait de l'expérience à un groupe talentueux, mais qui en manque cruellement. Boudebouz a toujours été un joueur très technique, avec une excellente vision du jeu. Et Khazri a toujours fait partie des très bons attaquants de Ligue 1. Les deux doivent une revanche après une dernière saison ratée. »

Alexandre, Saint-Laurent-du-Pape :

« Khazri. Il y a deux ans, il cassait tout, on se souvient de son match face à l'OM. Notre attaque tourne bien mais la saison est longue. Et contre Rennes, on a peut-être vu nos limites offensives... »