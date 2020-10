ASSE – Mercato : Les Verts peuvent vraiment remercier leur centre de formation !

A l'été 2009, Bafé Gomis avait été transféré à Lyon pour 15 M€, un record pour l'ASSE a l'époque. Depuis, les caisses du club ont été bien renflouées par la vente des anciens pensionnaires du centre de formation. Deux ans plus tard, en 2011, Emmanuel Rivière avait été cédé, après un bras de fer, à Toulouse, pour 7 M€.

L'Etrat a rapporté entre 132 et 137 M€ à l'ASSE en 11 ans

Dans la foulée de la victoire des Verts en Coupe de la Ligue, Josuha Guilavogui était parti (à reculons) à l'Atlético Madrid, pour 12 M€, en 2013. En 2014, Faouzi Ghoulam avait pris la direction de Naples pour 5 M€ et Kurt Zouma celle de Chelsea pour 15 M€, à 19 ans. En 2015, l'ASSE avait transféré Allan Saint-Maximin à Monaco pour 5 M€. Le joueur de Newcastle avait alors 18 ans. Ronaël Pierre-Gabriel en avait 19 lorsque l'ASSE l'a cédé à Monaco en 2018. Enfin, avec les transferts de William Saliba à Arsenal pour 30 M€ l'été dernier et ceux, cet été, de Vagner Dias à Metz pour 3 M€ et de Wesley Fofana à Leicester pour 35 + 5 M€, le centre de formation aura rapporté entre 132 et 137 M€ en 11 ans, à l'ASSE, de Gomis à Fofana.