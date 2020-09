ASSE – Mercato : Loïs Diony, un Flop à beaucoup plus de 7 Millions !

Acheté 7 M€ en 2017 selon les dirigeants de l'ASSE, pour près de 10 M€ selon certaines sources comme L'Equipe, Loïs Diony est parti à Angers à un an du terme de son contrat pour... 0 €, après trois saisons difficiles dans le Forez. Cherchez l'erreur ! A Saint-Etienne, l'attaquant a semblé porter comme une croix le prix de son transfert, son statut de plus gros transfert de l'histoire de l'ASSE. Un statut qu'il n'a jamais pu assumer.

Le premier responsable de ce fiasco, c'est évidemment lui. Le Montois n'a jamais pu être au niveau des attentes. Malgré sa détermination, il n'a jamais pu s'imposer. Une question de niveau, sans doute, et l'on peut penser qu'il retrouvera à Angers un club plus à sa dimension. Mais lui faire porter à lui seul le chapeau de ce fiasco, non. Certainement pas.

Dijon avait fêté son transfert

En 2017, l'ASSE avait investi sur lui alors qu'il sortait d'une grosse saison à Dijon, pour ses débuts en L1 : 11 buts, 7 passes décisives. Dominique Rocheteau et David Wantier pilotaient alors le recrutement, et Oscar Garcia avait validé l'arrivée du joueur, qu'il ne connaissait évidemment pas. Côté dijonnais, ce transfert record avait incité les dirigeants à sabrer le champagne, le soir de l'accord, pour fêter cette entrée d'argent inespérée.

Et à l'ASSE, la somme investie sur le joueur, alors âgé de 24 ans, qui n'avait que trois saisons de L2 derrière lui avant de se révéler en 2016-17, et qui avait été recalé après sa formation au FC Nantes, avait été loin de faire l'unanimité. Elle s'est vite révélée catastrophique, Diony faisait rapidement preuve de limites, surtout techniques, qui n'encouragèrent pas Oscar Garcia à faire de lui un titulaire. La suite, on la connait : un prêt à Bristol City où le Montois n'a pas inscrit le moindre but en Championship et un bilan de 9 buts toutes compétitions confondues sous le maillot vert.

A l'ASSE, il n'a jamais été aligné dans son meilleur rôle

Comme Garcia, mais aussi Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant avant lui, Claude Puel aura donné sa chance à Diony, mais sans lui donner la possibilité d'enchaîner, ni d'évoluer à son meilleur poste. A l'ASSE, l'attaquant aura toujours joué seul en pointe, ou sur un côté, lui qui tournait autour de Julio Tavares dans le 4-4-2 dijonnais. Diony avait regretté la saison dernière de ne jamais avoir pu évoluer aux côtés de Robert Beric. « ça aurait pu bien marcher tous les deux. On a des profils complémentaires et en plus on s'entend bien », avait-il confié. Au final, l'attaquant, comme les dirigeants stéphanois, peuvent remercier un homme : Sébastien Larcier, le directeur sportif d'Angers.

Sept ans après avoir fait venir Diony à Dijon, il le fait venir au SCO, enlevant une bonne épine du pied à l'ASSE où Diony touchait près de 90 000 € par mois. Le juste prix de ses 9 buts en trois ans, d'ailleurs, en additionnant le coût de son transfert et ses émoluments, c'est quoi ?