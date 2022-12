ASSE - Mercato : Maçon parti, Perrin a mis la main sur une très bonne pioche !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE va devoir cravacher jusqu’à la fin de la saison. Relégués au printemps dernier, les Verts ne pensaient pas que la Ligue 2 leur offrirait autant d’opposition et l’ont appris à leurs dépens au fil des journées. Désormais, la sonnette d’alarme a été tirée par joueurs, dirigeants et supporters. Et le message semble avoir enfin été compris dans le vestiaire, où un nouveau préparateur physique a été recruté pour secouer tout ce petit monde : Benjamin Guy.