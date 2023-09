ASSE : Mercato, management, communication... la gestion du club reprise de volée

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Souvent bien informé sur l'actualité de l'ASSE, Manu Lonjon était l'invité du site Peuple Vert pour le "Sainté Night Club" hebdomadaire, lundi soir. Et l'insider n'a pas hésité à pointer les dysfonctionnements du club forézien.

"L'environnement du club est catastrophique"

"Je trouve que l'environnement du club est catastrophique, a-t-il expliqué. Tout ce qu'il se passe en tribunes et qui est condamnable est lié à tout ce qu'il se passe sur le terrain et à la communication globale. Pour être très claire, la communication du club est honteuse. Comment tu peux par exemple te féliciter pour ta deuxième partie de saison ? Tu es Saint-Étienne quoi ! Et puis pourquoi les entraînements sont à huis clos et on fait même des matchs où tu ne sais pas à quelle heure et où ils sont, tu te rends compte de l'humiliation que c'est pour les supporters ?"

Concernant le sportif, Lonjon a pointé le recrutement. "Comment tu veux que le mercato soit réussi alors que tu fais ton piston gauche fin août. Tu fais un prêt sans option d'achat d'un joueur (Stéphane Diarra). C'est un échec, tu es Saint-Étienne et en Ligue 2. Tu te fais prêter un joueur de Lorient sur lequel il compte pas sans option d'achat. En plus c'est un profil excentré dans un 442. Tu joues en 352, donc tu vas faire rentrer des carrés dans des ronds".

Manu Lonjon est revenu sur la vente avortée de l'ASSE et a évoqué la situation du club.

#ASSEhttps://t.co/kcYayDpbsw — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) September 12, 2023

Podcast Men's Up Life