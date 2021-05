ASSE – Mercato : Moueffek en dit plus sur sa prolongation

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'heure est aux prolongations de contrat chez les jeunes à l'ASSE. Et après Etienne Green et Saidou Sow, c'est Aïmen Moueffek (20 ans) qui a prolongé alors qu'il était convoité, Naples et Wolverhampton s'étant notamment intéressés à lui.

« L’ASSE est le meilleur club à mes yeux pour progresser »

« Je suis très attaché à l’AS Saint-Étienne, a expliqué le Viennois. Ce club représente un peu ma deuxième maison. C’est une fierté d’avoir gravi tous les échelons de l’école de foot au groupe pro. Je ne me vois pas ailleurs qu’à l’ASSE. J’ai la confiance du coach, Claude Puel, et du Président, Roland Romeyer. L’ASSE est le meilleur club à mes yeux pour progresser. Au centre de formation, j’ai eu la chance de rencontrer des éducateurs qui m’ont bien fait travailler. C’était important pour moi de rester près de ma famille car elle a toujours énormément compté dans ma progression. »

Puel : « Très heureux qu'il s'inscrive dans le projet »

Claude Puel s'est réjouit de pouvoir continuer à travailler avec son joueur. « Je suis très heureux qu’Aïmen poursuive sa progression à l’AS Saint-Étienne et s’inscrive dans le développement de notre projet sportif. Aïmen est un milieu de terrain puissant, capable de casser les lignes et dont le profil est complémentaire des autres joueurs évoluant dans son secteur de jeu. Je souhaite qu’il renforce ses points forts tout en poursuivant ses progrès dans la lecture du jeu, l’anticipation et le jeu vers l’avant. »