ASSE - Mercato : mis sous pression, Puel serait prêt à prolonger Moueffek

Hier, France Football a révélé qu'Aïmen Moueffek était suivi par des clubs allemands (M’Gladbach, Leverkusen), belge (Anderlecht) et autrichien (Salszbourg). Le milieu de 19 ans vit une drôle de saison puisque, s'il a convaincu à chaque de ses apparitions sur le terrain, il n'a pourtant pas été très bien traité par Claude Puel. Qui l'a aligné au poste de latéral lors de la première partie de saison, avant de pointer du doigt en conférence de presse ses défauts pour évoluer au milieu. Ou qui l'a sorti en fin de match à Lorient (1-2) récemment alors qu'il l'avait fait entrer à l'heure de jeu…

Une proposition de prolongation de trois ans

En fin de contrat en juin 2022, Moueffek pourrait demander à partir dès cet été si ses rapports avec Puel ne s'améliorent pas. Ou si celui-ci ne lui fait pas un plus confiance. Pour les Verts, il s'agirait alors de la seule possibilité de récupérer une indemnité puisqu'il sera libre un an plus tard. A moins que, comme l'insider Mohamed Toubache-Ter ne l'indique, les deux parties s'accordent sur une prolongation !

"Lors du match face à la réserve, il a mangé ses adversaires. Il défend, il attaque, il bosse dans son coin, il dépanne même au poste d’arrière droit. Il lui reste un an de contrat... Saint-Étienne lui propose de prolonger son contrat de 3 ans !! Aïmen Moueffek !!"