ASSE - Mercato : placé en salle d'attente, Beric voit un autre championnat lui faire de l’œil

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

En fin de contrat à Chicago, Robert Beric a repoussé l'offre du club de Kansas City, qui l'avait drafté et souhaitait le recruter. Après deux ans aux Etats-Unis, l'attaquant slovène avait la volonté de rentrer en Europe. Et si possible du côté de l'AS Saint-Etienne, où il a joué entre 2015 et 2020 et à qui il a proposé ses services. Restés sans réponse pour le moment. Les Verts ont placé leur ancien joueur en salle d'attente. Ils espèrent recruter un avant-centre plus mobile, selon les souhaits de Pascal Dupraz. S'ils n'y arrivent pas ou s'ils ont encore la possibilité de recruter dans les dernières heures du mercato, ils feront appel à Beric.

Seulement, le Slovène pourrait ne plus être disponible ! En effet, le compte twitter 90 Football annonce que l'ancien buteur du Rapid de Vienne aurait des touches avec un club en Chine. Pas vraiment sa destination privilégiée, d'autant que l'Empire du Milieu en a fini avec sa politique de gros salaires pour les joueurs étrangers.

Mais ce serait quand même mieux que de se retrouver sans club pour la deuxième partie de saison, au cas où les Verts feraient un autre choix pour leur attaque...

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

VOUS ATTENDEZ QUOI ?! 😡

La L2 se rapproche et l'ASSE n'a toujours pas recruté au poste de n°9 alors que Beric souhaite revenir !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/sZIMoAqJeM — But! Saint-Étienne (@ButASSE) January 25, 2022