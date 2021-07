ASSE - Mercato : plusieurs joueurs déjà mis hors course par Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Alors que l'ASSE entame la dernière ligne droite de sa préparation avant le coup d’envoi du championnat contre Lorient, Claude Puel a déjà fait plusieurs choix forts afin de commencer à restreindre son groupe. Le Castrais n'avait pas convié l'ailier Lamine Ghezali à la préparation estivale du groupe pro, après deux prêts très décevants à Châteauroux et au SC Lyon. Depuis, il a aussi écarté Bilal Benkhedim, qui n'a plus joué depuis le premier match amical face au Puy. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien vainqueur de la Gambardella a repoussé une prolongation. Il a participé au match de la réserve la semaine dernière contre Toulon (1-1).

Benkhedim et Edmilson de retour en réserve

Prolongé en juin, en toute discrétion, l'attaquant Edmilson Correia, de retour d’un essai raté à Nancy, était présent face à Grenoble, mais il n'a pas fait partie des 26 joueurs convoqués samedi face à Clermont. Idem pour le milieu Louis Mouton et le latéral Lucas Calodat, pourtant très bon lors du match précédent contre Grenoble. A son avantage lui aussi face au GF38, le milieu Victor Petit n'était pas convoqué lui non plus. A noter encore les absences des jeunes Ahmed Sidibé et Abdoulaye Sidibé, tout deux sous contrats professionnels.