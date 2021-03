ASSE - Mercato : Puel a gardé un buteur calamiteux et laissé filer une terreur en L1

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Claude Puel a eu du mal à digérer la défaite à Lorient dimanche (1-2). Les Verts ont en effet été incapables de garder le score après le but d’Harold Moukoudi et se sont finalement inclinés sur un doublé d’Arnaud Laurienté. Après coup, il n’est finalement pas si étonnant de voir que c’est un défenseur qui a trouvé le chemin des filets en faveur des Verts. Ses attaquants sont en effet en manque criant de réussite depuis le début de la saison.

Bouanga, un sniper armé d'un pistolet à eau

Un homme cristallise ce terrible constat : Denis Bouanga. Selon Opta, l’international gabonais a effectué 69 tirs en L1 en 2020-2021, plus du double de n'importe quel autre joueur de l'ASSE. Mais l’intéressé ne marque en moyenne que tous les 17,3 tirs dans l'élite cette saison (4 réalisations), plus mauvais ratio parmi les joueurs de l'élite à minimum 40 frappes tentées ! Ce bilan famélique tranche avec un certain Franck Honorat (24 ans).

Honorat parmi la crème de la crème offensive de la L1

S’il n’est pas un buteur à proprement parler, celui qui a été transféré par l'ASSE au Stade Brestois lors du mercato estival fait partie des joueurs offensifs les plus créatifs de L1 ! « Au coeur d'une saison particulièrement réussie sur le plan individuel, un homme se place parmi les références sur les centres : Franck Honorat, avec 0,8 centre complétés vers la surface par 90 minutes et 42,45% de réussite, a calculé France Football. Honorat est également présent dans deux autres tableaux (buts+passes décisives et actions créées), un 3 sur 4 qui l'installe dans l'élite des créateurs de la Ligue des Talents comme Laurienté, Aouar, Neymar, Mbappé ou Thauvin, et sur les talons de Depay et Di Maria. La crème de la crème. » De quoi laisser forcément des regrets à Puel et l’ASSE.