ASSE – Mercato : Puel envoie un message très clair à Trauco et Palencia

Contrairement à Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri, eux aussi absents du groupe de Claude Puel samedi lors de la victoire de l'ASSE face à Strasbourg (2-0), Miguel Trauco et Sergi Palencia ont repris du service en participant à la victoire des réservistes stéphanois dimanche face à Montluçon (3-0), à L'Etrat. Et cela n'augure rien de bon pour les deux latéraux, si ce n'est qu'ils sont plus que jamais poussés vers la sortie par Puel.

Leur présence en réserve veut tout dire !

Le Manager des Verts regrettait en effet le fait que les joueurs amateurs ne puissent être testés au Covid-19, jeudi dernier, en conférence de presse. Il avait eu ces mots : « Actuellement, il n'est pas possible de donner du temps de jeu à certains joueurs avec la réserve car les adversaires ne sont pas testés en National 3. C'est un vrai risque et un réel problème. Et si on prend un réserviste en pro, il ne peut pas redescendre ». On ne devrait donc pas revoir Trauco et Palencia en équipe première de sitôt. Mais Boudebouz et Khazri, peut-être !