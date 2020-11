ASSE : mercato, Puel, jeunes, le discours cash de Mathieu Debuchy

Le discours est limpide. Et on ose espérer, pour les supporters de l'ASSE, qu'il sera entendu par la direction du club ainsi que par l'entraîneur Claude Puel. Mathieu Debuchy, invité de la chaîne Téléfoot, a mis les pieds dans le plat au sujet de la jeunesse de la formation stéphanoise. Non, certains joueurs ne sont (toujours) pas prêts pour la Ligue 1.

"Il ne faut pas lâcher, on a à coeur d’enrayer cette spirale négative. On aura un gros match dimanche, il faudra être présent. Il y a eu un enchainement de défaites malgré une bonne prestation dans le derby mais ça n'est pas assez pour prétendre à bien figurer dans ce championnat. À nous de se réveiller, se secouer pour prendre des points avant cette trêve hivernale. On s’est dit les choses après le match et cette semaine, à nous d’être concentrés pour faire bouger le groupe, prendre des points parce que la situation est préoccupante pour le club.

"À l’heure actuelle il y a des joueurs qui découvrent la Ligue 1 et qui ne sont pas encore prêts. A nous, les cadres, de faire bouger les choses. Il ne faut pas attendre mars-avril pour se réveiller. On a peut-être besoin de deux ou trois joueurs pour compléter l’effectif, en défense comme en attaque. Ce sera forcément un plus si on arrive à faire revenir William cet hiver."

Les Verts accueilleront le LOSC dimanche soir au stade Geoffroy-Guichard.