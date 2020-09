ASSE - Mercato : quand la vente de Fofana était "inenvisageable"

C'était le 22 juillet dernier, dans les colonnes de l'Equipe. Roland Romeyer, l'un des deux hommes forts de l'ASSE, évoquait (déjà) le mercato à venir du club du Forez, répondant à l'agitation naissante au sujet de son prometteur défenseur, Wesley Fofana. On pouvait lire ceci.

"Le regret que nous avons, particulièrement avec Claude, c’est d’avoir vendu un jeune à fort potentiel, l’été dernier : Saliba. Donc, plus question de vendre nos meilleurs jeunes. Comme avant le 30 juin, avec tout ce que nous avons mis en place au niveau de la trésorerie, on n’y est pas obligés. Je n’ai reçu aucune offre officielle pour Wesley Fofana. Pareil pour Bouanga. Leur vente n’est pas du tout envisageable."

Presque deux mois plus tard, et une proposition de 40 millions d'euros, Wesley Fofana vient donc de signer pour 5 ans à Leicester. Son départ n'est plus inenvisageable, mais acté...