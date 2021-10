ASSE – Mercato : Ramirez a repris l'entraînement.... avant Strasbourg !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Alors qu'il devait avoir du temps de jeu avec la réserve de l'ASSE durant la trêve internationale, Ignacio Ramirez n'avait finalement pas participé au match face à Ain Sud (2-0). Et il n'était pas non plus dans le groupe qui s'est déplacé à Strasbourg dimanche.

L'attaquant uruguayen avait reçu un coup à la cheville qui a nécessité des soins et du repos. Mais il avait repris l'entraînement l'avant-veille du déplacement en Alsace. Et se sentait apte à jouer. Contrairement à ce qu'a donc estimé Puel...