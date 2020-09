ASSE – Mercato : toute une équipe est partie en réserve !

C'est Razik Nedder qui sera en charge de l'équipe réserve de l'ASSE cette saison. Et l'ancien vainqueur de la Coupe Gambardella a enregistré pas mal de mouvements dans son effectif, surtout dans le sens des départs. Chez les gardiens, Etienne Green a signé un premier contrat professionnel d'un an mais Alexis Guendouz, de retour de prêt de Pau (National), a rejoint l'USM Alger, alors que Nathan Crémillieux, en fin de contrat, est toujours à la recherche d'un club.

Cinq vainqueurs de la Gambardella sont partis

Parmi les autres vainqueurs de la Gambardella, le défenseur Jordan Halaimia, qui devait rejoindre l'AC Ajaccio, est toujours libre lui aussi, tout comme le milieu Alexandre Valbon, alors que le latéral Mathis Mezaber a signé à Andrézieux (N2) et l'attaquant Zakaria Bengueddoudj à Saint-Priest (N2). En fin de contrat, le milieu Cyril Martin-Pichon est rentré à Bourgoin (N3), et deux recrues de l'été dernier n'ont pas été conservées : le défenseur Aboubacar Kouyaté, à la recherche d'un club, et le milieu colombien Luis Sanchez, rentré à l'America Cali alors qu'il devait être prêté à l'ASSE deux ans. Des joueurs arrivés en post-formation à l'été 2019, il ne reste plus que les deux anciens réservistes montpelliérains : le défenseur Lucas Llort et l'attaquant Jérémie Porsan-Clementé, qui se remet d'une opération des ligaments croisés et ne sera pas opérationnel avant 2021.

Hérelle, trois mois et puis s'en va

Arrivé en janvier dernier en provenance d'Avranches (National), l'attaquant Kleyveens Hérelle est reparti. Il n'aura joué que trois mois sous le maillot vert, avec le confinement du printemps. Il n'a pour l'heure signé nulle part, tout comme Léo Lacroix, également en fin de contrat. Et l'ASSE a prêté en National deux joueurs qui étaient promis à évoluer en réserve cette saison : Mickaël Nadé a rejoint Quevilly-Rouen et Lamine Ghezali le SC Lyon. Enfin, Makhtar Gueye et Vagner Dias, prêtés à Nancy (L2) l'an dernier, ont été transférés à Ostende et à Metz, alors que Kenny Rocha Santos est resté à Nancy, l'ASSE n'ayant pas souhaité le faire revenir.

Karamoko et Cissé pour seuls renforts

Du côté des arrivées, l'ASSE a enregistré les signature en provenance de Béziers (National) du défenseur central Setigui Karamoko (20 ans), qui a effectué toute la préparation avec le groupe pro, et du milieu offensif Karim Cissé (17 ans), qui évoluait avec les U17 du SC Lyon. Le joueur a effectué une campagne de matches amicaux intéressante.

