ASSE – Mercato : un ancien protégé de Romeyer lui conseille de partir

Malgré le communiqué publié au soir de la relégation en L2, il y a deux mois, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo sont toujours les deux principaux actionnaires de l'ASSE. Et ce au grand dam de la quasi totalité des supporters stéphanois. Rares sont ceux qui défendent encore les deux présidents, y compris parmi les anciens joueurs. Formé au bon grain de L'Etrat, le capitaine de Bochum Anthony Losilla (36 ans), natif de Firminy, et qui connait bien Roland Romeyer (qui fêtera ses 77 ans le 25 août), a accordé un entretien à Farid Rouas, dans lequel il évoque la situation de l'ASSE.

« On sait que l'ASSE c'est son bébé mais peut-être qu'à un moment donné quand on aime le club, il faut passer les rênes »

« Je continue de suivre l'ASSE, c'est le club d'où je viens donc je continuerai toujours à le suivre. Ça m'a attristé de voir les Verts descendre. Je trouvais que ça avait progressé avec Gasset. Sur les deux dernières saisons c'était déjà limite et ils n'ont pas réussi à repartir de l'avant. Je sais qu'il y a pas mal de problèmes. Il faut qu'ils règlent les problèmes internes. Je connais Roland Romeyer qui était dirigeant en CFA à l'époque. On sait que l'ASSE c'est son bébé mais peut-être qu'à un moment donné quand on aime le club, il faut passer les rênes. » Et à lui d'ajouter.. « Je connais Loïc Perrin, j'espère qu'il va réussir à amener un plus. J'espère ça va marcher pour les Verts. » (Avec Peuple Vert)