ASSE - Mercato : un ancien rebus de Puel voudrait prolonger !

Arrivé le 4 octobre 2019 à l'AS Saint-Etienne, Claude Puel a mis beaucoup de temps avant de faire confiance à Miguel Trauco. Mais alors vraiment beaucoup… Pas satisfait de l'aspect défensif du jeu du Péruvien, ailier de formation, le manager des Verts voulait même s'en débarrasser l'été dernier. Un transfert à l'Olympiakos a été à deux doigts de se concrétiser. Mais Trauco est finalement resté dans le Forez et, à force de progrès, il a fini par convaincre Puel d'en faire un titulaire indiscutable. Ce qui incite l'ancien de Flamengo à voir son avenir du côté de Geoffroy-Guichard.

"Mon but est de rester ici encore quelques années"

"Je suis sous contrat avec Saint-Etienne jusqu'en juin 2022, mon but est de rester ici encore quelques années, je n'ai toujours pas l'intention de retourner en Amérique du Sud, a déclaré Trauco à GolPeru. Nous sortons d'une mauvaise série mais nous avons pu remporter une victoire à l'extérieur contre Nice. Il faut maintenant se préparer pour le match de mercredi contre Nantes."

"Je me sens mieux maintenant, j'ai plus confiance en moi, je connais mieux mes coéquipiers. On joue mieux que la saison dernière où il y avait plus d'individualisme. Je me sens plus à l'aise. L'été dernier, tout était bouclé avec l'Olympiakos, je cherchais même une maison, mais certaines choses se sont produites. Ensuite, les choses se sont réglées avec l'entraîneur et je suis finalement resté."