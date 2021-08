ASSE – Mercato : un ancien Vert félicité après le naufrage de l'OL à Angers

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

C'est grâce notamment à un Mohamed-Ali Cho intenable qu'Angers a largement battu l'OL (3-0) hier, et suite à cette démonstration du SCO, Bilel Ghazi, l'ancien journaliste de L'Equipe, a mis en avant Abdel Bouhazama, le responsable du centre de formation du club angevin. « Bravo à Abdelaziz Bouhazama, le directeur du centre de formation, pour l’avoir attiré au SCO et pour lui avoir donné les armes pour basculer dans le football d’adulte. Comme il l’a fait notamment avec Nicolas Pépé et bien d’autres avant lui, à Saint-Etienne ou Angers », a-t-il posté sur Twitter.

Passé par l'ASSE où il avait atteint deux fois la finale de la Coupe Gambardella avec les U19 Stéphanois, Bouhazama avait quitté le centre de formation des Verts pour celui du SCO en 2013, ne laissant que de bons souvenirs dans le Forez.

Bravo à Abdelaziz Bouhazama, le directeur du centre de formation, pour l’avoir attiré au SCO et pour lui avoir donné les armes pour basculer dans le football d’adulte. Comme il l’a fait notamment avec Nicolas Pépé et bien d’autres avant lui, à Saint-Etienne ou Angers https://t.co/7izHW0mwv2 — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) August 15, 2021