ASSE - Mercato : un colosse arrive à Saint-Étienne !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE se remodèle avant la seconde partie de saison. Comme déjà évoqué plus tôt dans la semaine, les Verts ont accueilli l’arrivée de Benjamin Guy. Le nouveau préparateur physique du club forézien aurait déjà tout de la bonne pioche.

« Benjamin m’a tenu informé qu’il signait à Sainté, on a échangé là-dessus par message. Je trouve que son arrivée est une super nouvelle, a expliqué à Poteaux Carrés l’entraîneur adjoint des U19 de l’OGC Nice Cédric Varrault. Ce mec a des valeurs qui vont coller très bien à Saint-Etienne. Pour avoir bossé six ans avec lui à Dijon, je sais que c’est quelqu’un de très compétent. Il est particulièrement investi et impliqué. Il maîtrise très bien son sujet, tout ce qui a trait à la prépa physique n’a pas de secret pour lui. Pour moi, c’est une pointure de la préparation athlétique. »

Au-delà du plan humain, le nouvel homme fort de l’ASSE impressionne par ses qualités physiques. « C’est un bon vivant. Benjamin est aussi un grand amateur de rugby, il ressemble à un rugbyman d’ailleurs, a-t-il poursuivi. Il aime lancer des défis et on a du plaisir à les relever mais on ne gagne pas toujours. Comme il est vraiment costaud, il m’a toujours battu au développé couché ! Il est très physique, le bougre ! Il sait avoir une approche ludique de son métier mais attention, c’est aussi quelqu’un de très pointilleux. »