ASSE Mercato : un entraîneur de MLS approché pour remplacer Dall'Oglio ?

Rien ne dit que c'est avéré. Mais au regard des résultats de l'ASSE, barragiste ce soir en Ligue 1, il est une évidence que l'avenir d'Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur des Verts, paraît plus qu'incertain.

Contacté il y a plusieurs jours

En attendant, et selon le quotidien l'Equipe, un contact aurait récemment été noué entre la direction stéphanoise et Wilfried Nancy, entraîneur de Columbus Crew, qu'il a mené au titre en MLS l'an dernier. Toujours selon le quotidien sportif, la prise de contact a eu lieu il y a plusieurs jours et concernerait également le staff de Nancy.

Attention, toutefois, on imagine assez mal le club de Colombus libérer son technicien alors que les play-offs en MLS débutent au début du mois de décembre. A suivre.