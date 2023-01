ASSE, FC Nantes - Mercato : un premier cadeau empoisonné pour Appiah chez les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

C'est le site de supporters des Verts, poteauxcarrés, qui dresse le constat. Et fait appel à la mémoire de tous ceux qui suivent avec assiduité le parcours de l'ASSE chaque saison. Dennis Appiah, qui vient de signer en provenance du FC Nantes, portera dans l'effectif de Laurent Batlles le n°8. Un chiffre qui, de toute évidence, ne laisse pas que de bons souvenirs.

Il y eut certes Mahdi Camara, parti depuis à Brest, ou encore, dans un passé moins récent, David Hellebuyck, Araujo Ilan et même un certain Jacques Santini à la grande époque. Mais il y eut également, comme le souligne le site, Aït Bennasser, Alejandro Alonso et Guirane N'Daw qui, eux, n'ont pas vraiment porté haut le numéro 8 sur la pelouse de Geoffroy-Guichard et ailleurs.