ASSE - Metz : pas de vainqueur à la pause

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Portés par un public en feu, les Verts se sont créés quelques situations et ont même marqué un but par Denis Bouanga, but annulé par la VAR après une main du Gabonais, sanctionné d'un carton jaune sur cette action (20e).

Procédant en contre et sur coups de pied arrêtés, le FC Metz a également eu ses occasions, notamment par Kouyaté dont la tête a fini juste au dessus du but de Paul Bernardoni (17e). Il reste 45 minutes pour faire la décision.

🟢👋 Après la main de Dieu, il y aurait pu avoir celle de Denis Bouanga. Mais le VAR est passé par là et l'attaquant des Verts a logiquement écopé d'un carton jaune.



