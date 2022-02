ASSE - MHSC : Dupraz apporte un bémol et a reçu un nouvel atout décisif pour le maintien

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Et le stade Geoffroy-Guichard a de nouveau chaviré ! Hier, la victoire spectaculaire de l’ASSE devant le Montpellier HSC (3-1) a donné quelques frissons inespérés aux supporters stéphanois, transportés par la folie du retournement de situation des Verts.

Menés, les hommes de Pascal Dupraz ont su se faire violence et profiter du coaching pertinent de leur coach pour enchaîner un deuxième succès en L1. Satisfait et fier de ses troupes, le coach de l’ASSE a toutefois apporté un bémol à leur prestation en rassurant sur la consistance nouvelle de son effectif.

« J'ai passé un super moment mais il est dommage d'encaisser un but sur leur première situation malgré un bon début. Nous devons nous améliorer sur cet aspect-là. Nous avons manqué de cet esprit tueur pour recoller au score, a-t-il détaillé en conférence de presse. Nous avons davantage de choix et le banc est plus consistant qu'à mon arrivée. Il n'y a pas d'autre recette que l'esprit de groupe pour se maintenir. On se sent soutenus dans ce stade pour renverser des montagnes comme nulle part ailleurs. »

💬 "Très content pour le groupe, pour le staff, pour le public, pour les gens du club."



Bref, 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗛𝗮𝗺𝗼𝘂𝗺𝗮 est un homme heureux 👇 pic.twitter.com/fXAuAaU4XH — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 5, 2022