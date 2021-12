ASSE : Michel Salgado est impliqué dans un autre projet… avec Dubaï

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Depuis qu'il a été aperçu dimanche dernier dans les tribunes de Geoffroy-Guichard, Michel Salgado est annoncé comme le prochain directeur sportif de l'ASSE dans le cas où le milliardaire russe Sergei Lomakin en prendrait le contrôle. Salgado, c'est un CV long comme le bras dans lequel figure une décennie sous le maillot du Real Madrid (1999-2009), avec qui il a tout gagné. Son expérience et sa renommée seraient forcément un atout pour les Verts en vue d'un recrutement ambitieux.

Cependant, Salgado est déjà engagé dans un autre projet, celui du Fursan Hispania FC. Il s'agit d'un club de football fondé et sponsorisé par Dubaï, où l'ancien international espagnol est bien en place. Son but est de former les futures pépites du football des Emirats Arabes Unis. Sur le site de Fursan, Salgado fait office de caution sportive du programme. Il est également conseiller de la société Real Hispania MS2 qui a signé en octobre un programme de développement du football de jeunes aux Maldives. Bref, son agenda est bien chargé.

Espérons qu'il y aura assez de place pour les Verts…

