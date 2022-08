ASSE : Michel Salgado refait parler de lui après la reprise avortée des Verts

La vente de l'AS Saint-Etienne fait beaucoup et régulièrement parler. Ces dernières semaines, il a été question d'un homme d'affaires américain (David Blitzer). Mais le 28 novembre dernier, c'était un Russe, en l'occurrence Serguei Lomakin, qui avait fait un tour dans le Forez. Après avoir assisté à la défaite des Verts contre le PSG (1-3), le businessman, accompagné de Michel Salgado, avait fait le tour des installations vertes. Avant de repartir et de ne plus jamais faire parler de lui...

Pour l'ancien défenseur espagnol, qui était pressenti pour le poste de directeur sportif, cet achat avorté a signifié un retour en Arabie Saoudite. C'est en effet dans la péninsule arabique qu'il vit désormais. Il y a créé le club Fursan Hispania, qu'il préside désormais. Pensionnaire de Deuxième division, le Fursan vient de s'attacher les services de Josué Linares, réputé entraîneur des gardiens de l'autre côté des Pyrénées. Un recrutement qui montre la volonté du club de monter dans l'élite pour y devenir une référence. Exactement comme les Verts...

We are super excited to announce that @FursanHispania from the UAE first division has joined the StepOut family!



The club is founded by #RealMadrid legend Michel Salgado, with a vision to create next generational icons.#Football #UAEfootball #performance #technology pic.twitter.com/23a1pwIv2C